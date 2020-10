Speciale infrastrutture: Easa soddisfatta per modifiche a 737 Max della Boeing

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il 737 Max della Boeing potrà tornare a volare sui cieli europei entro la fine del 2020. Il principale regolatore europeo per l'aviazione, l'Easa (Eu Aviation Safety Agency) si è detto soddisfatto delle modifiche apportate da Boeing al modello, anche se un ulteriore aggiornamento richiesto non sarà pronto per i prossimi due anni. Dopo i voli di prova condotti a settembre, l'Easa sta eseguendo le revisioni finali dei documenti in vista di una bozza di direttiva sull'aeronavigabilità che prevede di emanare il mese prossimo, come spiegato da Patrick Ky, direttore esecutivo dell'Easa. (Beb)