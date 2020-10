© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Nella giornata di domani sicuramente il governo lavorerà per valutare la necessità di possibili nuovi interventi" per il contenimento della seconda ondata di contagi da coronavirus. Lo ha detto il ministro per l'Università e la Ricerca, Gaetano Manfredi, intervenendo a Roma al 35mo convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, "Futuri. Pronti all’impresa". (Rin)