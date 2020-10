Turismo: Coldiretti Lazio, al Ttg di Rimini per promuovere la Sabina

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Coldiretti Lazio è presente alla 57esima edizione del Ttg travel experience di Rimini, la manifestazione che promuove il turismo mondiale in Italia. Al Salone di Riminifiera, il direttore di Coldiretti Lazio, Sara Paraluppi, ha parlato "dell'importanza strategica del settore turistico, in un momento così difficile per le nostre imprese e della necessità di promuovere l'offerta, rispecchiando quelle che sono le esigenze dei turisti", si legge in una nota. "Alla Ttg Coldiretti Lazio - aggiungr - ha portato esempi concreti di valorizzazione dei borghi e di turismo esperienziale, come il progetto avviato nella Sabina e in particolare quello del Comune di Nerola. Un turismo fatto di emozioni, di contatto diretto con la natura, di esperienze autentiche e di sapori, colori e immagini di un territorio, che dopo aver vissuto la 'zona rossa' a causa di un focolaio in una Rsa durante il lockdown, ora punta alla rinascita, rilanciando il turismo di prossimità, come ha sottolineato anche il sindaco di Nerola, Sabina Granieri". "Quello della Sabina - dice il direttore di Coldiretti Lazio, Sara Paraluppi - è un turismo che abbraccia percorsi storico culturali del territorio, con la possibilità di visitare i borghi caratteristici, che trasudano storia e tradizione". Un percorso che consente la riscoperta del territorio attraverso le sue realtà come le Gole del Farfa, che rappresentano un vero e proprio paradiso per gli amanti del trekking e della natura, così come i Monti Sabini o il sentiero planetario del Terminillo, la montagna di Roma, un pezzo di storia della Sabina e del Lazio e il primo rifugio costruito qui, quello Rinaldi. E poi, la riserva naturale del Monte Soratte, o i percorsi naturalistici e spirituali di San Francesco sui Sentieri di Greccio. (segue) (Com)