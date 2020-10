Turismo: Coldiretti Lazio, al Ttg di Rimini per promuovere la Sabina (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra i tesori della Sabina – aggiunge il direttore di Coldiretti Lazio, Sara Paraluppi– non possiamo dimenticare l'olio, che rappresenta una grande ricchezza per il territorio in termini economici e di qualità. Abbiamo promosso realtà che assicurano il presidio giornaliero di tutte le fasi produttive dei migliori oli extra vergine di oliva ed olive da tavola della regione, come l'OP Latium, che è l'organizzazione di produttori olivicoli del Lazio, che abbraccia più di 14 mila aziende e cooperative olivicole. Accanto a questa, opera il Consorzio sabina dop, che svolge anche un'attività di vigilanza". A Roma, inoltre, è nata la Fondazione Evoo School Italia per volontà della Confederazione nazionale Coldiretti e del Collegio nazionale degli agrotecnici. Una realtà che gode del supporto operativo della fondazione Campagna Amica e di Unaprol, il Consorzio olivicolo italiano. "L'obiettivo della Fondazione Evoo School che abbiamo fortemente voluto – conclude il direttore, Sara Paraluppi - è quello di formare professionisti in grado di fornire supporto alle imprese del settore olivicolo, ma anche di sostenere la conoscenza dell'olio extra vergine di oliva e dell'olivicoltura, promuovendo corsi di formazione e seminari. E poi promuovere la ricerca relativa ai benefici salutistici dell'olio Evo e delle olive da tavola. Il turismo si rilancia anche attraverso la programmazione degli interventi da mettere in atto, la formazione continua degli operatori turistici e lo studio delle esigenze e dei bisogni dei turisti". In questo percorso di promozione turistica della Sabina, si inserisce naturalmente anche la cucina tipica con la tradizione gastronomica che affonda le sue radici nella cultura contadina, fatta di allevatori e agricoltori. Impossibile non assaggiare il "guanciale" o i "maccheroni a fezze" e le "cordelle sabine", ma anche i "pencarelli" e le "fregnacce". Tutto condito con l'Oro della Sabina: il pregiato olio extra vergine di oliva Dop. ​ (Com)