Francia: fonti stampa, una decina di senatori positivi al Covid

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In Francia circa dieci senatori sono stati trovati positivi al coronavirus. Lo riferisce l'emittente radiofonica francese "France info" citando alcune fonti, secondo le quali uno di loro è stato ricoverato. Questi nuovi casi sono emersi in seguito a una campagna di tamponi effettuata nella Camera alta del Parlamento francese il 14 ottobre, durante la quale sono stati testati cento senatori su un totale di 348. Per la prossima settimana è prevista una seconda campagna di test. (Frp)