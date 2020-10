Tunisia: tasso di disoccupazione al 18 per cento nel secondo trimestre 2020

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La situazione economica e sociale in Tunisia si fa sempre più preoccupante, a causa delle conseguenze della pandemia di Covid-19 ma anche delle croniche carenze strutturali della fragile economia maghrebina. Il tasso di disoccupazione nel secondo trimestre del 2020 è salito al 18 per cento, secondo il disegno di legge della manovra finanziaria suppletiva per il 2020. Si tratta di un balzo secco di quasi tre punti percentuali rispetto al 15,1 per cento del primo trimestre dello stesso anno. Particolarmente alto il numero di donne in età lavorativa senza impiego, pari al 25 per cento del totale, contro il 15,2 per cento degli uomini. Secondo ultime le stime del Fondo monetario internazionale, l’economia della Tunisia vedrà nel 2020 una brusca recessione del 7,0 per cento, per poi riprendersi nel 2021 con una crescita del Prodotto interno lordo del 4,0 per cento. La crescita del Prodotto interno lordo (Pil) della nazione nordafricana è stata anemica nel 2019, raccogliendo un misero 1,0 per cento a fronte di una media del 3,2 per cento dei paesi importatori di petrolio: peggior risultato dopo Libano e Sudan. L’indice annuale dei prezzi al consumo dovrebbe scendere al 5,8 per cento nell’esercizio fiscale corrente, dopo il 6,7 per cento registrato per il 2019. Più o meno stabile l’andamento delle partite correnti: -8,5 per cento nel 2019, -8,3 per cento nel 2020 e -8,7 per cento nel 2021. Per quanto riguarda la disoccupazione, l’unico dato disponibile è relativo al 2019 e segna un poco confortante 14,9 per cento. (segue) (Tut)