Tunisia: tasso di disoccupazione al 18 per cento nel secondo trimestre 2020 (3)

- L'economia tunisina, che dipende in gran parte dal turismo, ha subito un duro colpo sulla scia della crisi della pandemia di Covid-19. Moody's prevede che il Prodotto interno lordo (Pil) della Tunisia si contrarrà del 6,5 per cento quest'anno, seguito da una crescita del 4 per cento durante la probabile ripresa dallo shock pandemico nel 2021. L'agenzia di rating prevede negli anni a seguire una crescita media del 2-3 per cento all'anno. L’Fmi ha approvato ad aprile un prestito di emergenza di 745 milioni di dollari per aiutare la Tunisia a mitigare l'impatto della crisi del Covid-19 sulla sua economia. "La pandemia aggrava un calo della crescita tendenziale negli ultimi dieci anni", riferisce Moody's, secondo cui l'elevato rapporto tra debito e Pil limita la possibilità di un rapido aumento degli investimenti pubblici come mezzo per aumentare il potenziale di crescita. Tenendo conto delle entrate più deboli a causa del coronavirus, Moody's prevede che il disavanzo di bilancio aumenterà al 7 per cento del Pil nel 2020, per poi scendere al 4,5 per cento nel 2021, mentre nel 2019 la Tunisia ha registrato un deficit del 3,6 per cento. L'agenzia di rating prevede inoltre che l'onere del debito tunisino aumenti fino a superare l'80 per cento del Pil quest'anno e si stabilizzi entro la gamma dell'80-85 per cento intorno al 2024. "Una serie di debolezze strutturali grava sulle finanze pubbliche, tra cui gli ingenti salari del settore pubblico che ammontano a oltre il 15 per cento del Pil, che resta un problema da affrontare a lungo termine", conclude Moody's. (segue) (Tut)