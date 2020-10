Spagna: premier Sanchez, su riforma Consiglio magistratura pronti a sederci "da oggi" con Pp

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo spagnolo è pronto a "sedersi da oggi" ad un tavolo con il Partito popolare (Pp) per raggiungere un accordo sul rinnovo del Consiglio generale della magistratura (Cgpj) per "sbloccare una situazione" che si protrae ormai da oltre due anni. Lo ha affermato oggi il primo ministro, Pedro Sanchez, nel corso di una conferenza stampa a Bruxelles a margine dei lavori del Consiglio europeo, invitando il Pp a "ritornare sulla via del senso dello Stato" dopo aver "rotto unilateralmente" l'intesa raggiunta nel 2018. Il premier ha giustificato la probabile presentazione di un disegno di legge che riduce la maggioranza parlamentare dei tre quinti per rinnovare il Cgpj in quanto "dà una via d'uscita a questo inspiegabile blocco" e se quest'ultimo venisse mantenuto "il legislatore avrà tutto il diritto di modificare la legge per conformarsi alla Costituzione". Sanchez ha, dunque, deciso di ignorare l'avvertimento del Dipartimento di giustizia della Commissione europea che ieri aveva messo in discussione il progetto di riforma del Cgpj avvertendo che "potrebbe mettere a repentaglio" l' indipendenza della giustizia ed aggravare l'impressione che quest'ultima sia "vulnerabile alla politicizzazione". Il premier spagnolo ha, pertanto, offerto a Bruxelles un modo per risolvere questo conflitto in corso attraverso la volontà del Pp di sedersi nuovamente al tavolo delle trattative. (Spm)