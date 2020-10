Messico: arresto ex ministro Difesa, Lopez Obrador promette espulsione funzionari coinvolti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Messico, Andres Manuel Lopez Obrador, ha assicurato che tutti i funzionari di governo "coinvolti" nel caso che ha portato all'arresto dell'ex ministro della Difesa, Salvador Cienfuegos, saranno licenziati o mandati in pensione. "Tutti coloro che risulteranno coinvolti in questo caso del generale Cienfuegos, che stanno lavorando per il governo, al ministero della Difesa, saranno sospesi o mandati in pensione. E se sarà il caso, messi a disposizione delle autorità competenti", ha detto il presidente nel corso della tradizionale conferenza stampa quotidiana. Cienfuegos, titolare della Difesa nel governo dell'ex presidente Enrique Pena Nieto (2012-2018), è stato arrestato nella notte di giovedì a Los Angeles, California, con accuse di reati legati al traffico degli stupefacenti e al riciclaggio del denaro sporco. "Non copriremo nessuno", ha detto Lopez Obrador segnalando che il governo adotterà le stesse misure prese in occasione del recente arresto di Genaro Garcia Luna, ministro della Sicurezza durante il governo di Felipe Calderon (2006-2012). (segue) (Mec)