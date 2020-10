Messico: arresto ex ministro Difesa, Lopez Obrador promette espulsione funzionari coinvolti (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente si è comunque detto dispiaciuto del fatto che un alto funzionario governativo sia stato posto agli arresti. "Indipendentemente dal risultato dellle indagini e dal modo in cui si concluderà il processo, è molto disdicevole che questo sia accaduto. Siamo un una situazione inedita perché (Cienfuegos) è arrestato con la stessa accusa" indirizzata a Garcia Luna. Tutte notizie, ha sottolineato "Amlo", che confermano il grado di degenerazione morale del periodo da lui identificato come "neoliberale". L'arresto di Cienfuegos, riferisce il quotidiano "El Financiero, è stato disposto dall'agenzia antidroga Usa (Dea, Drug and enforcemente administration) nell'ambito della operazione "Padrino", con base a New York. Lo stesso "New York Times" segnala che a carico del militare in pensione ci sono reati legati al traffico di stupefacenti e di reinvestimento dei profitti illeciti in attività edilizie. Fonti stampa messicane assicurano che la giustizia Usa lo accusa di "cospirazione". (segue) (Mec)