Messico: arresto ex ministro Difesa, Lopez Obrador promette espulsione funzionari coinvolti (6)

- Pur presentata come lo strumento per poter applicare ai presidenti la giustizia di tutti i cittadini, la riforma non rimuove direttamente l'immunità lasciando al Senato la responsabilità di decidere se consegnare alla magistratura le chiavi del processo. Quello che cambia è che oggi il presidente, nell'esercizio del suo mandato, può essere "accusato" solo per tradimento alla patria. La riforma stabilisce che il capo dello stato potrà essere "imputato e giudicato" e aumenta il ventaglio di reati contestabili: "fatti di corruzione, reati elettorali e tutti quei reati per i quali può essere giudicato qualsiasi cittadino o cittadina". Sintetizza il quotidiano "Milenio": a processo si potrà andare per reati che vanno dalla delinquenza organizzata all'omicidio doloso, dal femminicidio alla violenza sessuale, dal sequestro alla tratta di esseri umani. Ma anche per corruzione, con arricchimento illecito ed esercizio abusivo delle funzioni o per l'uso di programmi sociali con scopi elettorali, reati in materia di idrocarburi. (Mec)