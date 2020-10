Romania: premier Orban, possiamo fermare l'aumento del numero di casi Covid in 7-10 giorni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dopo che saranno state prese le ultime misure dal governo romeno, l'aumento del numero di casi Covid-19 potrebbe essere fermato in 7-10 giorni. Lo ha detto il premier romeno, Ludovic Orban, all'emittente televisiva privata "Digi 24". "La mia opinione è che possiamo fermare l'aumento del numero delle infezioni con il nuovo coronavirus. La mia stima è che possiamo fermare in 7-10 giorni. Questo perché da un lato abbiamo istituito nuove misure che hanno fermato le attività dove c'era il più alto tasso di diffusione del virus, abbiamo imposto l'uso di maschere e altre misure, abbiamo intensificato i controlli, abbiamo diversificato le tecniche di controllo, ci sono agenti di polizia in abiti civili che effettuano controlli civili", ha affermato Orban. "Abbiamo anche un telefono verde che abbiamo messo in atto, dove veniamo avvisati e possiamo indirizzare tutti i controlli in luoghi in cui sappiamo per certo che le regole non vengono rispettate", ha aggiunto il capo di governo romeno. (Rob)