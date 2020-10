Pomezia: Croce rossa chiede aiuto alle aziende per pasti e materiali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Proseguono le attività della Croce rossa - Comitato di Pomezia sul nostro territorio. Durante l'emergenza sanitaria i volontari hanno messo in atto un servizio di assistenza 7 giorni su 7 analizzando i bisogni di chi era in difficoltà e fornendo beni di prima necessità e di conforto. Con l'arrivo della stagione invernale si intensifica tale attività di assistenza; per tale ragione la Croce rossa si sta rivolgendo all’intera comunità cercando di creare un canale di collaborazione per comprendere quali risorse impiegare. Più nel dettaglio, si ricercano aziende che possano contribuire con materiali, ristoratori che possano fornire pasti, supermercati per reperire beni di prima necessità, sponsor che supportino con donazioni l’utilizzo dei mezzi di trasporto. "I volontari della Croce rossa – spiega l’assessore del comune di Pomezia Miriam Delvecchio – svolgono un’azione di supporto molto preziosa verso chi è più in difficoltà. Con le loro attività quotidiane riescono a donare serenità e senso di appartenenza alla comunità. La loro presenza è ben radicata sul nostro territorio rappresentando un vero e proprio punto di riferimento per chi ha bisogno"- "I nostri concittadini hanno sempre dimostrato un forte senso civico – aggiunge il sindaco della cittadina Adriano Zuccalà – che negli ultimi mesi è emerso in maniera ancora più evidente. Ora più che mai c’è bisogno di compiere un ulteriore sforzo mettendo in moto una rete virtuosa di solidarietà per continuare a rispondere prontamente alle richieste di chi ha più bisogno".(Rer)