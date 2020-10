Musica: premiati 4 vincitori concorso organizzato nel lockdown da associazioni Confcommercio “50&Più Milano” e Dismamusica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A Milano, a Palazzo Castiglioni, premiazione di “#SuonoPerché”, il festival on-line della musica amatoriale senza età, ideato durante il periodo di lockdown da “50&Più Milano”, l’associazione degli over 50 di Confcommercio, in collaborazione con “Dismamusica”, un’altra delle associazioni del mondo Confcommercio, attiva nel settore della produzione, distribuzione e vendita di strumenti, edizioni ed accessori musicali, che ha fornito parte dei premi in palio. Dal 1° al 30 settembre sono stati postati sulla pagina Facebook di “50&Più Milano” i video registrati dai partecipanti e i vincitori sono stati decretati dal numero di like ottenuti. Nella categoria "duo" trionfano Simona Russo e Ketty Mancuso, mentre nella categoria “singoli” Lorenzo La Fratta, Luis Antonio Checola ed Elisa Beltrami, rispettivamente primo, secondo e terza. Sono stati poi assegnati riconoscimenti speciali a Luisa Pasino per essere stata la prima a credere nel Festival, a Ottone Matthaes, come concorrente più giovane e ad Alberto Pollini, quale concorrente "più grande". Maria Antonia Rossini, vicepresidente vicario di “50&Più Milano” e Antonio Monzino, presidente di “Dismamusica” sono stati d'accordo nell'affermare: “Il nostro è un festival amatoriale pensato per essere aperto a tutti, proprio come dimostra il palmares dei vincitori”. (segue) (com)