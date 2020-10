© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Sono campano" come il presidente Vicenzo De Luca "e la sua preoccupazione è la mia preoccupazione", ma "a De Luca dico che questo è il momento in cui dobbiamo ragionare tutti insieme". Lo ha detto il ministro per l'Università e la Ricerca, Gaetano Manfredi, intervenendo a Roma al 35mo convegno dei Giovani Imprenditori di Confindustria, "Futuri. Pronti all’impresa". (Rin)