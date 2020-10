Rifiuti: Palozzi (Cambiamo), su Ama da Roma Capitale clamoroso autogol

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Apprendiamo quest'oggi dalla stampa che al Campidoglio, guidato dagli inefficienti grillini, non andrebbe a genio il nuovo piano industriale di Ama. Che, lo ricordiamo agli smemorati pentastellati, è una azienda municipalizzata del comune di Roma, che ne detiene l'intero capitale sociale. Dunque, se palazzo Senatorio decide di bocciare Ama, in sostanza decide di bocciare sé stessa. E ne avrebbe ben donde viste le lacune amministrative e operative, evidenziate in questi 4 anni nel delicato e complesso comparto ambientale: 4 anni fatti di porta a porta a rilento, servizio precario, critiche cittadine e un degrado urbano senza precedenti nella storia di Roma. Ecco, su tutto questo sindaca Raggi e compagni dovrebbero riflettere e dimettersi per manifesta incapacità". Lo dichiara in una nota il consigliere regionale del Lazio e responsabile nazionale organizzazione di Cambiamo con Toti, Adriano Palozzi. (Com)