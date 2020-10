Covid: Fontana, tutti d'accordo su didattica a distanza per superiori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tutti sono d'accordo con la didattica a distanza per gli istituti superiori, ma forse non tutte le classi, con la possibilità di avere un'alternanza di didattica a scuola e casa. Abbiamo chiesto anche di organizzare una distribuzione dell'inizio delle attività scolastica. Questo dovrebbe portare a una minore pressione sul trasporto pubblico locale". Lo ha detto il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana al termine del vertice per valutare nuove restrizioni che si è appena concluso a Palazzo Lombardia. Al vertice erano presenti il prefetto di Milano, Renato Saccone, i capigruppo dei partiti presenti in Consiglio regionale e i sindaci dei comuni capoluogo della Lombardia.(Rem)