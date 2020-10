Covid: Donini, da lunedì screening rapido gratuito in Emilia Romagna (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale alla Salute Raffaele Donini ha spiegato: "Una campagna che potenzialmente si rivolge a quasi la metà della popolazione emiliano-romagnola, perché in attesa del vaccino questa battaglia contro il virus la può vincere solo la nostra capacità di individuare, circoscrive e spegnere sul nascere eventuali nuovi focolai. Una indagine epidemiologica del genere non ha precedenti in Italia, e noi abbiamo scelto di concentrare questi sforzi sui nostri figli, sugli studenti e sulle studentesse di ogni ordine e grado, perché vogliamo una scuola più sicura possibile, il prima possibile". Quindi ha concluso: "E portiamo avanti questa campagna alla nostra maniera, come l’Emilia-Romagna ha sempre fatto: gratuitamente, in maniera universalistica, giocando di squadra con una componente fondamentale del nostro sistema sanitario, le farmacie convenzionate. Ci auguriamo che la risposta dei cittadini sia massima”. (Ren)