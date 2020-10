Sciotto (Fapi) a "Nova": "Nel Paese clima di paura, serve realismo per non distruggere economia"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Paese, anche grazie alle nuove misure di contenimento del Covid-19 introdotte con l’ultimo dpcm, si sta affermando un clima di paura che finirà per distruggere buona parte del tessuto economico e produttivo che vive di fiducia e di spinta verso gli investimenti. È fosca la fotografia sulla situazione economica del Paese tracciata in un’intervista ad “Agenzia Nova” dal presidente della Federazione autonoma piccole imprese, Gino Sciotto, che vede nella recente stretta del governo “l'ennesimo colpo ad una categoria di attività, quella di bar e ristoranti già fortemente provata dalla pandemia”.Ma, questo il timore, a subire i danni di queste limitazioni “saranno quasi tutte le attività”. Per non parlare poi del rischio di un lockdown durante le feste di Natale che, secondo il presidente Sciotto, equivarrebbe “ad una chiusura d’ufficio della partita iva per tanti piccoli commercianti. Consigliamo a tutti di non soffiare troppo sul fuoco”, perché il Paese rischia di morire “di carestia e non di pandemia”. Dunque “è doveroso un ricorso al buon senso, alla responsabilità, all’analisi oggettiva della realtà”.Al contrario è a rischio “la tenuta sociale del Paese”, con il calo dei fatturati, dell’occupazione e la poca liquidità. “Siamo preoccupati” ed il presidente Conte “non si può asserragliare dentro Palazzo Chigi, e scrivere dpcm, ignorando le perdite di fatturato registrate in questi mesi dalle attività artigianali e commerciali”. Occorrano invece forme di ristoro economico “per gli esercizi commerciali impegnati nella somministrazione di cibi e bevande che diversamente saranno costretti a cancellarsi dal registro imprese, ma anche per tutte quelle imprese che stanno pagando il caro prezzo delle restrizioni imposte”. La ricetta per uscire da questa situazione, ha concluso Sciotto, è chiara: "Il rispetto delle regole, dei protocolli" a cominciare da distanziamento, mascherine e utilizzo di gel e sanificanti. Seguendo queste indicazioni “si può essere fiduciosi, in attesa che si completi la sperimentazione del vaccino”. (Rin)