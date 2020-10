Lombardia: Foroni, con piano regionale a provincia di Lodi 7,2 milioni per opere a difesa del suolo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'assessore regionale al Territorio e Protezione civile Pietro Foroni ha effettuato oggi un sopralluogo in provincia di Lodi per verificare lo stato dell'arte di opere e interventi per la difesa del suolo e la mitigazione del rischio idraulico. "Regione Lombardia - ha detto Foroni - attraverso la convenzione con il Consorzio Muzza, in coordinamento tra la Presidenza e il mio assessorato, destinerà complessivamente 3 milioni di euro - 1 milione nel 2021 e altrettanti nel 2022 e nel 2023 - a opere di difesa idrogeologica e attività di vigilanza del reticolo principale, oltre ai 3,3 milioni per un totale di 11 interventi previsto dal 'Piano Lombardia' approvato in giunta regionale in questi giorni per la provincia di Lodi". L'assessore Foroni ha preannunciato poi che il collega assessore Fabio Rolfi porterà in giunta un provvedimento di finanziamento ai Consorzi di bonifica che, "presumibilmente - ha aggiunto - vedrà beneficiario di un ulteriore milione di euro il Consorzio Muzza per la realizzazione di opere sul suo reticolo di competenza. Nei prossimi tre anni, il territorio lodigiano vedrà l'assegnazione di complessivi 7,2 milioni di euro per difesa idrogeologica e la riduzione del rischio". (segue) (com)