Lombardia: Foroni, con piano regionale a provincia di Lodi 7,2 milioni per opere a difesa del suolo (2)

- Nel corso del sopralluogo, organizzato in collaborazione con il consorzio Muzza Bassa Lodigiana, è stato fatto il punto sulle opere in itinere ed in progetto per la sicurezza idraulica del territorio comunale, presso lo scolmatore di Massalengo, sulle nuove aree per la laminazione 'leggera' delle portate di piena presso il colatore Sillaro, le opere idrauliche per la mitigazione del dissesto idrogeologico presso il colatore Brembiolo a Casalpusterlengo e gli interventi in fase di esecuzione per la riduzione del rischio idraulico presso lo scolmatore Tombona. Opere - ricorda la nota di Regione Lombardia - inserite negli oltre duecento cantieri programmati in tutte le province lombarde, per un totale di oltre 138 milioni di euro di investimenti, previsti dal Piano Lombardia. "Si tratta di interventi selezionati con il supporto degli uffici territoriali regionali - ha precisato l'assessore Foroni - che hanno garantito il necessario raccordo con le esigenze dei diversi territori e segnalato le necessità di intervenire su quelle situazioni di rischio idrogeologico verificatesi recentemente". "Sono stati selezionati - ha proseguito - anche gli interventi proposti dai Comuni già dotati di un livello minimale di progettazione o studio di fattibilità". (com)