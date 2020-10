Rifiuti: Celli (RtR), da assessora ultimatum ad Ama su Rocca Cencia, è grave atto sfiducia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Poco più di 2 mesi di tempo per chiudere l'impianto di Rocca Cencia. È l'ultimatum arrivato all'amministratore unico di Ama Zaghis: un grave atto di sfiducia verso il proprio manager fatto dalla nuova assessora ai Rifiuti Ziantoni". Lo riferisce in una nota la consigliera della lista civica Roma torna Roma, Svetlana Celli. "Quell'impianto i 5 stelle sostenevano da tempo che si sarebbe dovuto chiudere - aggiunge - e invece, come al solito, la giunta Raggi alle decisioni arriva tardi e male. Perché non è chiaro oggi quale sia l'alternativa a questa chiusura, quale nuovo impianto o quale nuovo ciclo dei rifiuti siano in programma. Il timore è che a pagare saranno ancora una volta i romani, con un decoro della città ai minimi storici, e di tasca loro se Ama sarà costretta a spedire ancora più rifiuti di Roma in altre regioni e in altri impianti. Un de profundis totale per la città - conclude Celli - e per la municipalizzata, ancora senza bilanci da oltre tre anni e priva ancora di un piano industriale". (Com)