Infrastrutture: Ucraina, Ukravtodor risolve contratto con cinese Sinohydro per tangenziale Zhytomyr

- L'Agenzia stradale ucraina (Ukravtodor) ha risolto un contratto con la cinese Sinohydro Corporation Limited, impegnata nella costruzione di una tangenziale nord intorno a Zhytomyr, a causa della violazione del contratto e della lentezza dei lavori. Lo ha riferito su Facebook il servizio stampa della compagnia statale ucraina. "Ukravtodor ha avviato la risoluzione del contratto con una società che lavora sulla tangenziale intorno a Zhytomyr. La cinese Sinohydro Corporation Limited opera sulla strada M-06 da novembre 2017. In base al contratto, la società si è impegnata a ricostruire 22 chilometri di strada entro giugno 2020", si legge nella nota. Secondo Ukravtodor, il contratto è stato risolto a causa di diversi fattori: l'appaltatore non ha prorogato il termine per garantire l'esecuzione del progetto e del lavoro contrattuale e non è conforme alla necessità di correggere i risultati del proprio lavoro. "È un peccato che la collaborazione con Sinohydro sia arrivata a un punto di non ritorno. Da parte nostra, abbiamo cercato di fare di tutto per dare all'azienda la possibilità di cambiare la situazione. Tuttavia, lo Stato e i cittadini perdono a causa di questo atteggiamento. Non possiamo aspettare ancora qualche passo avanti.", ha detto il direttore di Ukravtodor, Oleksandr Kubrakov. (segue) (Rum)