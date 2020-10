Infrastrutture: Ucraina, Ukravtodor risolve contratto con cinese Sinohydro per tangenziale Zhytomyr (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A inizio ottobre, la percentuale dei lavori di costruzione che avrebbero dovuto essere eseguiti dall'appaltatore si attestava all'80 per cento, ma la società cinese ne poteva dimostrare la realizzazione solo al 49,17 per cento. La sezione della strada in questione è in fase di ricostruzione nell'ambito del progetto Pan European Corridors/European Roads of Ukraine, siglato tra Ukravtodor, la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo (Bers) e la Banca europea per gli investimenti (Bei). (Rum)