Omicidio Sacchi: madre di Luca, Anastasiya agitata alla notizia dell'arresto di Del Grosso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Solamente quando è emersa la verità sullo compravendita della droga che stava dietro all'omicidio di Luca Sacchi, i genitori del 24enne ucciso a Colli Albani lo scorso ottobre hanno compreso gli atteggiamenti sospetti assunti da Anastasya nelle ore successive all'omicidio. Lo ha detto la madre di Luca, Concetta Galati, testimoniando questa mattina in corte d'assise a Roma. "La mattina del 25 ottobre è venuta a casa con la madre e quando in tv hanno dato la notizia dell'arresto di Valerio Del Grosso, Anastasiya si è agitata e mi ha chiesto le chiavi della macchina perche doveva fare una cosa urgente. Temevo che volesse fare qualche sciocchezza", ha raccontato madre di Luca Sacchi, nel corso dell'udienza nel processo per l'omicidio del figlio. "Nella notte tra il 24 e 25 ottobre lei ha dormito da noi nella camera di Luca dove aveva dormito per tanto tempo e mio marito le disse 'questa adesso è camera tua', lei stringeva la felpa di Luca. La tv continuava a dire che l'episodio della morte di mio figlio era legata alla droga. Le ho chiesto se fosse vero e per tre volte ha negato". I rapporti si sono allentati "quando il nostro avvocato le ha chiesto di dover trovare un altro avvocato". Le posizioni dei Sacchi e quello della ragazza non potevano essere tutelati dallo stesso legale. "Dopo aver parlato con il nuovo avvocato - ha detto la donna - non è più tornata. Mi mandava solo messaggi per chiedermi come stavo e che mi voleva bene. Poi quando sono uscite notizie che la riguardavano neanche più i messaggi ad eccezione di un messaggio a mio marito per dirgli che non sarebbe andata al funerale per via dei giornalisti. Se io fossi stata 5 anni con un ragazzo avrei fatto di tutto per stare al suo funerale". (Rer)