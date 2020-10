Iran: autorità rivelano attacco informatico contro due enti governativi non specificati

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il centro di coordinamento per le risposte alle emergenze informatiche dell'Iran (Maher) ha confermato che due agenzie governative iraniane sono state soggette ad attacchi informativi. Lo riferisce l'agenzia stampa governativa "Irna". Il Maher ha annunciato che non ci sono prove di un attacco generalizzato ad altri enti e che un'indagine è in corso, visto che la fonte degli attacchi non è stata ancora identificata. In precedenza, media iraniani avevano già riferito di attacchi cibernetici contro l'Organizzazione iraniana per i porti e per la navigazione, nonché direttamente contro alcuni scali marittimi e banche della Repubblica islamica. Lo scorso maggio, invece, centinaia di siti israeliani sono stati oggetto di attacco da parte di hacker iraniani, che hanno oscurato i portali oscurandoli con minacce ai danni dello Stato ebraico. Secondo fonti Usa, Israele avrebbe risposto con un attacco contro il porto di Shahid Rajaee, nel sud dell'Iran, che avrebbe causato problemi al transito delle merci per giorni. (Res)