Sardegna: opposizioni chiedono ritiro bando a su turismo ed eventi sportivi

- "In questo momento di gravissima crisi riteniamo che i fondi pubblici vadano utilizzati con la massima trasparenza privilegiando comunque la qualità delle proposte e questo bando si muove in tutt'altra direzione". Lo ha dichiarato il capogruppo dei Progressisti Francesco Agus, spiegando le forti critiche della minoranza sul bando "a sportello" che, con un click day da giovedì a domenica prossimi, assegnerà risorse per 7.9 milioni di euro a progetti su eventi turistici e sportivi. Inoltre, ha proseguito Agus, con una delibera di Giunta dello scorso settembre, si è deciso di eliminare ogni tipo di valutazione sulla qualità dei progetti, stabilendo come unico criterio quello della "velocità" della presentazione della domande, violando secondo noi la legge e facendo entrare dalla finestra quel finanziamento sullo sport "agli amici degli amici" dal quale la stessa maggioranza aveva preso le distanze. Per questo, ha concluso, chiediamo l'annullamento del bando in autotutela. (segue) (Rsc)