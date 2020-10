Sardegna: opposizioni chiedono ritiro bando a su turismo ed eventi sportivi (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Credo che nel periodo molto particolare che attraversa la Sardegna ma non solo, ha osservato il capogruppo del M5s Michele Ciusa, la Regione non possa assegnare risorse "sulla fiducia" prendendo per buona ogni proposta, a parte il fatto che la situazione della pandemia solleva forti dubbi sul fatto che gli eventi programmati possano svolgersi regolarmente. Secondo il consigliere del Pd Piero Comandini il bando rappresenta un pericoloso ritorno al passato rispetto alla scelta consolidata delle Regione e prevista dalla legge, di privilegiare sia la qualità dei progetti nel settore della storia e dell'identità della Sardegna, che l'affidabilità delle associazioni che operano nel settore. Non vogliamo alimentare sospetti, ha detto infine, ma chiediamo di eliminare confusione ed incertezza perché la situazione è già molto difficile. La vicenda di questo bando, ha commentato la consigliera dei Progressisti Laura Caddeo, conferma purtroppo la scarsa attenzione della Giunta e della maggioranza nei confronti del mondo della cultura e dello spettacolo, e si aggiunge al taglio che la finanziaria 2020 ha operato sui contributi per le associazioni del settore (da 8 a 7 milioni) già alla prese con una crisi durissima, ed alla "storica" difficoltà di doversi districare in una burocrazia spesso opaca e contraddittoria. (segue) (Rsc)