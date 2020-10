Sardegna: opposizioni chiedono ritiro bando a su turismo ed eventi sportivi (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'iter amministrativo piuttosto tortuoso che ha portato al bando a sportello, ha affermato sempre per i Progressisti il consigliere Massimo Zedda, si capiscono cose molto interessanti che fanno nascere domande significative, a cominciare da quella sul come potranno tenersi eventi sportivi di grande richiamo (di qui al 31 dicembre) nella fase più acuta della pandemia che costringe mezza Europa a "chiusure" sempre più estese. Anche nel nostro Paese e nella nostra Regione, ha proseguito, le città si svuotano e la paura cresce. Va considerato poi un aspetto specifico, ha concluso: i 5,7 milioni destinati alla Tursport sono contenuti in una legge ancora in vigore, per cui se le risorse del bando sono quelle, anche in parte, non possono essere destinate ad altro se non attraverso un passaggio in Consiglio regionale. I consiglieri della minoranza hanno contestato, con motivazioni in parte analoghe, anche le recenti decisioni dell'assessorato della Cultura che ha modificato i criteri di ripartizione dei contributi per le attività teatrali e musicali. Oltre alla riduzione complessiva dei fondi già fissata dalla finanziaria 2020, è stata prevista una quota "premiale" di contributi che però viene erogata a tutti in maniera indifferenziata, senza considerare le dimensioni delle imprese interessate. (Rsc)