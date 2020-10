© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Spesso intervistata o ospite di programmi televisivi, Concetta Galati, la madre di Luca Sacchi in aula di Corte d'assise oggi nel processo per l'omicidio del figlio, ha detto di non aver cercato il tribunale mediatico. "Sono andata in ogni trasmissione e ho risposto alle domande per chiarire l'estraneità di mio figlio al mondo della droga. Chi conosceva Luca questo aspetto lo sa". (Rer)