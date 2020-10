Roma: Campidoglio, al via gli open day dedicati al Servizio civile universale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Al via i primi open day di Roma Capitale dedicati al Servizio civile universale e, in particolare, ai progetti promossi da Roma Capitale e da altri enti partner sul territorio capitolino. Lo comunica in una nota il Campidoglio. Gli incontri, che si terranno con modalità on line, sono previsti le prossime settimane nelle giornate del 21 e 28 ottobre 2020, dalle ore 10 alle 12. L'iniziativa ha l'obiettivo di far conoscere il Servizio civile universale e i suoi valori coinvolgendo i giovani in una tavola rotonda virtuale e fornendo nello specifico indicazioni sulle modalità di adesione al nuovo bando, che sarà pubblicato entro l'anno a cura del dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della presidenza del consiglio dei ministri. Nel corso degli open day verranno approfondite tematiche relative a: progetti presentati da Roma Capitale e dai soggetti partner; modalità di candidatura; diritti e doveri del volontario; durata del servizio civile; orientamento alla scelta del percorso (segue) (Com)