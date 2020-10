Roma: Campidoglio, al via gli open day dedicati al Servizio civile universale (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio civile universale è una importante opportunità di formazione e di crescita personale e professionale ed è rivolto ai giovani fra i 18 e i 29 anni, che sono chiamati ad una scelta volontaria che li vedrà impegnati per alcuni mesi della propria vita in attività incentrate sulla difesa non armata e non violenta della patria, l'educazione, la pace tra i popoli, la promozione dei valori fondativi della Repubblica italiana e rivolte allo sviluppo delle comunità. Roma Capitale è da anni impegnata nella promozione di progetti sul territorio, che spaziano dalle tematiche dell'informazione sul proprio patrimonio storico, artistico e culturale, del turismo, dell'assistenza alle persone più fragili, delle nuove tecnologie e del superamento del digital divide fra la popolazione. L'iniziativa degli open day è a cura dell'Ufficio del Servizio civile del dipartimento Sport e politiche giovanili con la collaborazione del dipartimento Partecipazione, comunicazione e pari opportunità. (segue) (Com)