Roma: Campidoglio, al via gli open day dedicati al Servizio civile universale (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Il Servizio Civile è uno strumento di crescita molto importante nella costruzione della propria identità professionale e personale, oltre a garantire un prezioso supporto in diversi ambiti delle nostre comunità - dichiara l'assessore allo Sport, politiche giovanili e grandi eventi cittadini, Daniele Frongia -. Quest'anno, caratterizzato dalla situazione di emergenza sanitaria da Covid-19, i finanziamenti nazionali destinati al Servizio civile universale hanno subìto purtroppo una forte contrazione, a scapito dei numeri dei partecipanti e dei progetti attivabili, ma i nostri uffici di Roma Capitale sono in prima linea per garantire il miglior servizio. Ringrazio come sempre gli uffici del Servizio civile e i Dipartimenti interessati di Roma Capitale per il lavoro che svolgono ogni giorno - conclude - e per il supporto e la valorizzazione dei giovani attraverso progetti sociali e culturali. Invito tutti i ragazzi che sono interessati al Servizio civile a partecipare a questo momento di approfondimento". (Com)