Burundi: Amnesty chiede rilascio immediato del deputato di opposizione Banciryanino

- L'arresto dell'ex parlamentare di opposizione burundese Fabien Banciryanino, avvenuto lo scorso 2 ottobre con l'accusa di ribellione, diffamazione e minaccia alla sicurezza interna dello Stato, invia un chiaro messaggio sul fatto che il nuovo governo del Burundi è intollerante al dissenso pacifico. È quanto denuncia in una nota l’organizzazione Amnesty International, che chiede il rilascio “immediato e incondizionato” del politico dell'opposizione sostenendo che le accuse nei suoi confronti si basino esclusivamente su dichiarazioni da lui pronunciate. “Le accuse contro Fabien Banciryanino sembrano basarsi principalmente su dichiarazioni rese mentre era membro dell'Assemblea nazionale tra il 2015 e il 2020, che normalmente dovrebbero essere coperte dall'immunità parlamentare. Mentre prestava servizio in parlamento, Fabien Banciryanino era una rara voce di dissenso. A febbraio 2020 Fabien Banciryanino si è opposto alla designazione di Pierre Nkurunziza (l’ex capo dello Stato deceduto nel giugno scorso) come Guida suprema del patriottismo, denunciando le numerose uccisioni e altre violazioni dei diritti umani durante i suoi 15 anni in carica”, afferma Amnesty, secondo cui l’arresto del deputato rappresenta “un chiaro attacco al diritto alla libertà di espressione e invia un messaggio agghiacciante a chiunque si pronunci contro le violazioni dei diritti umani che, indipendentemente dal grado, rischia di essere perseguito”. L'arresto di Banciryanino, conclude la nota, “mina ulteriormente le speranze che il governo del presidente Evariste Ndayishimiye imbocchi una nuova direzione sui diritti umani e lasci spazio a un dialogo autentico in Burundi”.(Res)