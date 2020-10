Regno Unito: premier scozzese Sturgeon chiede appoggio Ue per indipendenza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue deve appoggiare l'indipendenza della Scozia dal Regno Unito e la Brexit voluta dal primo ministro britannico, Boris Johnson, è “irresponsabile, sciocca e dannosa per l'economia”. È quanto afferma la premier scozzese, Andrea Sturgeon, in un contributo per il quotidiano “Die Welt”. Secondo Sturgeon, la solidarietà è “essenziale” per combattere la pandemia di coronavirus e “salvare vite umane, facendo del nostro meglio per mantenere i posti di lavoro e preservare l'economia”. Questa “idea di solidarietà” è di “vitale importanza” al Consiglio europeo in corso a Bruxelles, dove per Sturgeon “sono in gioco gli interessi della Scozia”. Alla fine del 2020, scadrà infatti il periodo di transizione della Brexit. La Scozia e il resto del Regno Unito lasceranno il mercato unico dell'Ue “senza alcun accordo commerciale o con un'intesa molto povera” rispetto alla precedente adesione al mercato unico europeo. Per Sturgeon, questa è “una minaccia imminente per i posti di lavoro, gli investimenti e il tenore di vita in Scozia”. (segue) (Geb)