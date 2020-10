Regno Unito: premier scozzese Sturgeon chiede appoggio Ue per indipendenza (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nonostante questo rischio, nota la premier della Scozia, la regione “non ha voce in capitolo” nei negoziati sull'uscita del Regno Unito dall'Unione europea, sebbene “come nazione” abbia votato “a stragrande maggioranza per rimanere nell'Ue al referendum sulla Brexit del 2016. A tal riguardo, Sturgeon evidenzia: “Che il governo britannico sembri determinato a spingere per un'uscita dall'Ue senza un accordo sarebbe sciocco in tempi normali. Nel mezzo di una pandemia globale, è completamente irresponsabile”. Ciò è dimostrato, tra l'altro, della legge sul mercato interno proposta dal governo britannico, che, per stessa ammissione dell'esecutivo guidato da Johnson, violerebbe il diritto internazionale e il trattato sulla Brexit concluso nel 2019 tra Regno Unito e Ue. A tal riguardo, Sturgeon sottolinea che progetto di legge mira anche a “privare dei poteri” i parlamenti di Scozia, Galles e Irlanda del Nord. Secondo Sturgeon, dunque, l'approccio del governo britannico ai negoziati con l'Ue, “proprio come la stessa Brexit”, contraddice “completamente la visione di questo governo scozzese per il nostro paese”. I valori fondamentali dell'Unione europea, “rispetto della dignità umana e dei diritti umani, libertà, democrazia, uguaglianza e Stato di diritto, sono tutti valori che sosteniamo con piena convinzione”, prosegue la premier di Edimburgo. Sturgeon sottolinea quindi che, “come paese”, la Scozia beneficiato in maniera significativa delle “quattro libertà” del mercato interno europeo. (segue) (Geb)