Regno Unito: premier scozzese Sturgeon chiede appoggio Ue per indipendenza (3)

- In sostanza, afferma Sturgeon, “l'Unione europea è un progetto di pace e noi, come abbiamo fatto durante i negoziati sulla Brexit, sosterremo sempre pienamente l'accordo del Venerdì Santo”, che nel 1998 ha posto fine al conflitto in Irlanda del Nord. Sturgeon scrive quindi che la Scozia “comprende l'importanza” di “evitare” l'istituzione di “un confine duro” tra Irlanda del Nord e Repubblica d'Irlanda, come avverrebbe con una Brexit senza accordo. La Scozia, ribadisce la premier di Edimburgo, “ha contribuito molto all'Europa” attraverso la sua popolazione, le sue “università di livello mondiale” e “attualmente soprattutto attraverso la lotta al cambiamento climatico. Per Sturgeon, il governo della Scozia ritiene che “il futuro migliore” della regione “come “nazione indipendente” sia “all'interno dell'Ue”. (segue) (Geb)