Regno Unito: premier scozzese Sturgeon chiede appoggio Ue per indipendenza (4)

- “Qualcuno potrebbe mettere in dubbio la compatibilità del mio dichiarato desiderio di solidarietà con il desiderio di indipendenza”, prosegue Sturgeon, aggiungendo che “questi due aspetti vanno di pari passo”. Proprio perché il governo britannico è “determinato a voltare le spalle al consenso e alla solidarietà, la Scozia ha bisogno di una via alternativa”. Contrariamente all'Ue, “in cui i partner sono uguali e le decisioni richiedono consenso e spesso unanimità, il Regno Unito funziona in modo diverso”. Al parlamento di Westminster, i desideri della Scozia possono, infatti, essere “ignorati e annullati”. A rafforzare il suo progetto separatista per la Scozia, Sturgeon evidenzia che “l'indipendenza è coerente con gli viluppi globali”. Nel 1945, le Nazioni Unite comprendevano solo circa 50 paesi indipendenti, che oggi sono invece quasi 200. Vi è poi da considerare il progressivo allargamento dell'Ue. Pertanto, secondo Sturgeon, la globalizzazione si accompagna “chiaramente” al “crescente desiderio delle nazioni di assumersi la responsabilità dei propri affari e di dare il loro pieno contributo come membri delle comunità internazionale”. Per Sturgeon, “non è mai stato tanto importante quanto oggi, nel nostro mondo in rete, sostenere valori come la solidarietà, i principi e il rispetto del diritto internazionale”. La Scozia “difenderà sempre questi valori e principi”. (Geb)