Brexit: Michel, accordo recesso deve essere rispettato, non vogliamo intesa a tutti i costi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Accordo di recesso deve essere pienamente attuato e rispettato e l'Unione europea è determinata a raggiungere un accordo, ma non a tutti i costi. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella conferenza stampa dopo il Consiglio europeo di ieri e oggi. Ieri abbiamo avuto l'occasione di convenire su conclusioni scritte che mandano un messaggio chiaro: siamo pienamente uniti e determinati a rendere possibile un accordo, ma non ad ogni costo", ha detto. "Quello che abbiamo detto ieri vale anche oggi. Michel Barnier è pronto a continuare il negoziato, siamo pronti a continuare il negoziato e spero sia possibile fare progressi in futuro", ha aggiunto. "Siamo determinati a raggiungere un accordo, ma non ad ogni costo. La condizione della parità di condizioni, la governance, la pesca restano temi fondamentali per gli Stati membri", ha spiegato. "Contemporaneamente è molto importante garantire la pace in Irlanda e il rispetto degli Accordi del Venerdì Santo. anche l'Accordo di recesso deve essere pienamente attuato e rispettato", ha continuato. (Beb)