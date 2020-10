Omicidio Sacchi: padre di Luca, mio figlio era infortunato e non sarebbe dovuto uscire

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Tre giorni prima dell'omicidio "Luca si era stirato facendo esercizi in palestra e quella sera non doveva uscire". Lo ha detto Alfonso Sacchi, il padre del giovane ucciso la sera del 23 ottobre a Roma, testimoniando nel corso del processo in corte d'assise che vede imputati Valerio del Grosso, Paolo Pirino, Armando e Marcello De Propris oltre alla fidanzata del giovane, Anastasiya Kylemnyk. "Poco prima di andare a lavorare gli avevo fatto una puntura di antidolorifico, non riusciva neanche a camminare dritto - ha aggiunto -. Mi ha detto che in quelle condizioni non sarebbe potuto uscire. Poi però ha risposto a una telefonata e ha detto alla madre che sarebbe tornato presto ma doveva incontrare Anastasiya". (Rer)