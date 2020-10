Turchia: Michel, monitoreremo situazione, Mediterraneo orientale a Vertice dicembre

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Unione europea monitorerà da vicino la situazione nel Mediterraneo orientale. Lo ha detto il presidente del Consiglio europeo, Charles Michel, nella conferenza stampa dopo il Consiglio europeo di ieri e oggi. "Pianifichiamo un Vertice a dicembre e abbiamo previsto di affrontare di nuovo e di valutare la situazione nel Mediterraneo orientale, in particolare in Turchia", ha detto. "Oggi abbiamo avuto l'occasione di soffermarci di nuovo sulla situazione dopo quanto hanno riferito il primo ministro cipriota e greco. Abbiamo avuto un breve dibattito. Ma giorno dopo giorno, settimana dopo settimana, monitoreremo da vicino la situazione con tutti gli attori della regione e in particolare gli Stati membri più coinvolti", ha aggiunto. (Beb)