Francia: premier Castex, coprifuoco riguarderà anche il mondo della cultura

- Il primo ministro francese, Jean Castex, ha annunciato che le regole in vigore da domani nell'ambito del coprifuoco deciso per arginare la crisi del coronavirus riguarderanno anche i settore culturale. "Le regole devono essere le stesse per tutti", ha detto il capo del governo durante un punto stampa, contraddicendo così quanto affermato dalla ministra della Cultura, Roselyne Bachelot, in un'intervista rilasciata al quotidiano "Le Parisien". "Tutti devono essere a casa alle 21, salvo le eccezioni molto precise che ho enumerato ieri", ha affermato Castex, dicendosi "sicuro" del fatto che tutti si adatteranno, "anche il mondo della cultura". (Frp)