Speciale difesa: Nagorno-Karabakh, esercito armeno presenta prove su coinvolgimento F-16 della Turchia

- L'esercito armeno ha presentato prove del coinvolgimento di caccia F-16 dell'aeronautica turca negli attacchi azeri nel Nagorno-Karabakh e contro l'Armenia. Il vice comandante/capo di stato maggiore delle truppe di difesa aerea dell'Armenia, Garik Movsesyan, ha dichiarato in una conferenza stampa che gli F-16 turchi sono stati trasportati in Azerbaigian a luglio per le esercitazioni militari congiunte turco-azere. "Sia durante i preparativi che durante le esercitazioni militari, gli F-16 stavano effettuando operazioni attive, addestrando voli lungo l'intera lunghezza dei confini dello stato d'Armenia e dell'Artsakh, principalmente Ganja-Vardenis, Ganja-Karvajar, Ganja-Martakert, Stepanakert e Hadrut. Dopo la fine delle esercitazioni militari questi velivoli non sono tornati in Turchia ma sono rimasti di stanza nella base aerea di Ganja (in Azerbaigian)", ha dichiarato il vicecomandante, ripreso dall'agenzia di stampa "Armenpress". (Res)