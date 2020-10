Speciale difesa: presidenziali Bolivia, governo aumenta sicurezza degli impianti petroliferi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In vista delle delicate elezioni presidenziali di domenica, le autorità della Bolivia hanno deciso di rafforzare le misure di sicurezza presso gli impianti della compagnia petrolifera statale Ypfb (Yacimentos petroliferos fiscales bolivianos). "Stiamo adottando misure in relazione a qualsiasi tipo di minacce contro le installazioni strategiche", ha detto la presidente dell'azienda, Katya Diederich, citata dal quotidiano "El Deber". "Abbiamo messo in campo un piano di emergenza per minimizzare qualsiasi possibilità di svuotamento dei magazzini ed evitare ogni tipo di evenienza". L'operazione, sottolinea la testata, si sta sviluppando d'intesa con il ministero della Difesa. "Ci sono diversi tipi di misure che, per ragioni di segretezza non si possono riportare. Ma voglio assicurare che per la tranquillità di tutti, che abbiamo appreso una lezione sul tema e stiamo rinforzando il piano che è stato portato avanti in passato". (Brb)