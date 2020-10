Speciale difesa: generale francese Mille in visita al Coi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta a Roma presso la sede del Comando operativo di vertice interforze (Coi) la visita del generale di Corpo d’Armata Stefane Mille, sottocapo per le Operazioni delle Forze armate francesi, al generale di Corpo d’Armata Luciano Portolano, comandante del Coi. La visita, si legge in un comunicato del ministero della Difesa, è stata l’opportunità per l’alto ufficiale francese di conoscere la struttura del Comando presso la quale operano anche alcuni militari francesi, nell’ambito del quartier generale dell’Operazione europea Eunavfor Med Irini. Nel corso della visita al generale Mille è stato presentato un briefing volto ad illustrare un quadro generale della struttura, dei compiti e delle responsabilità attribuite nell’ambito dell’organizzazione della Difesa italiana e un quadro dei diversi teatri operativi internazionali dove i militari italiani sono attualmente impegnati. L’alto ufficiale francese, a margine della presentazione, si è voluto soffermare sui teatri operativi internazionali dove i nostri militari stanno operando insieme ai colleghi francesi. In particolare i due generali hanno avuto uno scambio di vedute e un confronto informativo in merito alle attività dei nostri militari nell’area balcanica, in quella dell’Africa sub-sahariana del Sahel, nel nord Africa, nel Mediterraneo, nel Libano e nel Corno d’Africa. “Vi ringrazio per questa opportunità offertami con la visita del cuore del Comando per le Operazioni militari dell’Italia. Mi auguro che tali opportunità di confronto si rafforzino, perché aiutano a comprendersi meglio e a costruire un visione comune per le sfide future”, ha dichiarato il generale Mille nel salutare il suo ospite. (Com)