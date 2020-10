Milano: fuori da Palazzo Marino lo striscione contro la tratta degli esseri umani

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Da oggi e fino a lunedì 19 ottobre, in occasione della quattordicesima Giornata europea contro la tratta di esseri umani, a Palazzo Marino verrà esposto lo striscione "Milano non tratta" per sensibilizzare i cittadini sulla sfida rappresentata dalla lotta alla tratta e allo sfruttamento delle persone. Il Comune di Milano - ricorda una nota dell'amministrazione - è impegnato da oltre vent'anni in azioni a contrasto di questo fenomeno e nella protezione delle vittime attraverso la partecipazione a progetti finanziati dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri e cofinanziati dall'amministrazione comunale. Attualmente il progetto "Derive e Approdi" accoglie 146 persone (di cui 129 donne, 13 uomini e 4 transgender) e offre assistenza con unità mobili che intercettano e offrono aiuto a chi è vittima di sfruttamento della prostituzione o è costretto a fare l'elemosina per strada (in totale sono circa 5.500 i contatti raggiunti) e con sportelli territoriali che hanno accolto circa 300 persone. Fino al 25 ottobre al PAC Padiglione d'Arte Contemporanea è aperta al pubblico, con ingresso gratuito, la mostra "Ris-catti. Per le strade mercenarie del sesso". Ottanta fotografie che raccontano una realtà scottante, scomoda e a tratti agghiacciante: quella della condizione di schiavitù in cui nel 2020 versano ancora le vittime di tratta a scopo di sfruttamento sessuale nell'area metropolitana della Grande Milano.(com)