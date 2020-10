Italia-Slovenia: Fico incontra omologo Zorcic, rapporti basati su solida amicizia e collaborazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra il Parlamento italiano e quello sloveno sono "ottimi". Lo ha detto il presidente della Camera, Roberto Fico, al termine di un incontro oggi a Montecitorio con l'omologo sloveno, Igor Zorcic. "I nostri Paesi sono legati da un solido rapporto di amicizia e collaborazione, come ottimi sono i rapporti tra i nostri parlamenti. Ci siamo infatti confrontati sull'attività delle nostre assemblee e sulla loro riorganizzazione con l’adozione di diverse misure per garantirne la funzionalità in momento delicato come quello dell'emergenza", ha spiegato Fico in un video postato su Facebook ricordando come "momento molto significativo" dell'amicizia tra i due Paesi quando il capo dello Stato, Sergio Mattarella, insieme al presidente sloveno, Borut Pahor, hanno commemorato insieme le vittime delle foibe e preso parte a Trieste alla restituzione alla comunità slovena della Casa del popolo.(Res)