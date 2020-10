Lavoro: Salvini, governo non ascolta nessuno, preoccupato che a gennaio possano esserci problemi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Io sono terribilmente preoccupato perché il governo non sta ascoltando né le imprese né i sindacati, né le famiglie né gli insegnanti in un momento in cui bisogna ascoltare tutti e coinvolgere tutti. Mi sembra non ci sia questa volontà. L'ho sentito all'assemblea di Assolombarda, lo dicono i sindacati, non va bene, da soli non se ne esce. Io condivido la preoccupazione del segretario della Uil. Non vorrei che qualcuno cercasse lo scontro sociale temo che a gennaio possa esserci qualche problema". Lo ha detto il leader della Lega, Matteo Salvini durante il suo intervento alla Bi-Mu, il salone delle macchine utensili in corso a Rho Fiera Milano commentando le dichiarazioni del segretario confederale della Uil Pierpaolo Bombardieri, secondo il quale "Se la scelta del governo è quella di accendere lo scontro sociale, noi siamo pronti". "Io ricordo che al primo gennaio c'è lo sblocco dei licenziamenti e degli sfratti: se il governo non previene conosco tanti imprenditori che, non per cattiveria o cattiva volontà, ma per problemi di bilancio, o falliscono o devono rinunciare a qualche collaboratore. Cosa sta pensando di fare il governo per aiutare gli imprenditori per affrontare questa situazione?". Rispondendo a chi gli ha chiesto se sia stato contattato dal governo, Salvini ha replicato con un secco "No, zero". (Rem)