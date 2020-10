Omicidio Sacchi: madre Luca, notai sguardo tra Anastasiya e Princi e lo dissi a mio figlio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rapporti tra Anastasiya e la madre di Luca Sacchi sono cambiati dopo l'ultima vacanza che i Sacchi hanno fatto insieme alla ragazza e a Giovanni Princi con la fidanzata. Lo ha detto in aula in corte d'assise a Roma Concetta Galati, nel corso del processo per l'omicidio Sacchi. Concetta Galati, la madre di Luca riferisce del rapporto tra la fidanzata del figlio e l'amico. "Forse perché ho visto uno sguardo di intesa tra i due e ho pensato che ci fosse qualcosa di sentimentale. Me ne sono accorta quando sono rimasta sola con Giovanni Princi e Anastasiya. Ero vicino a loro e ho notato qualcosa di strano tra i due e l'ho detto a Luca. Forse lui gliene ha parlato e lei si è irrigidita con me. Con il tempo però - ha detto la donna - ho capito che non era sentimento ma altra cosa". La donna fa riferimento evidentemente, ad una intesa legata ad attività di altro genere, molto probabilmente all'attività di spaccio. (Rer)