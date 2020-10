Case popolari: Pd, con legge regionale graduatorie e assegnazioni provvisorie, oltre 16mila alloggi sfitti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Graduatorie e assegnazioni provvisorie", questa la denuncia del Partito democratico che ha definito un "caos" l'attuale situazione delle assegnazioni nelle case popolari in Lombardia. La normativa regionale "impedisce di fatto di assegnare le nuove case popolari - ha spiegato il capogruppo regionale del Pd Fabio Pizzul in una conferenza stampa a Palazzo Pirelli - crediamo che in questa situazione pandemica il problema della casa sia stato sottovalutato per troppo tempo, e ora, con una seconda ondata più che imminente, diventa drammatica la situazione per coloro che sono in attesa di un alloggio di edilizia residenziale pubblica che devono confrontarsi con un vero e proprio caos determinato dalla gestione di Regione Lombardia". Dai dati presentati dal Pd, in Lombardia, a luglio 2020, risultano: "16.597 alloggi sfitti e abbiamo liste d'attesa inenarrabili, solo a Milano parliamo di oltre 10.825 case vuote - ha spiegato il consigliere regionale Carmela Rozza - Questo ci dice che la legge regionale non funziona, Aler e Comuni non hanno assegnato case. L'ultimo bando di case popolari è di ottobre 2019. Regione Lombardia ha messo a bando 1.829 alloggi e ne ha assegnati solo 490 in tutto il 2020. Sulla città di Milano i dati a luglio davano 9.155 alloggi vuoti e a settembre arriviamo a 9.993. Siamo passati dalla 'casa prima agli italiani' a 'una casa prima a nessuno'". Inoltre il 13 ottobre Regione Lombardia "fa una delibera che dovrebbe semplificare le assegnazioni e risolvere le due questioni che sono state impugnate presso la Corte Costituzionale e il Tribunale di Milano, che riguardano la richiesta ai cittadini stranieri del certificato di possidenza e l'obbligo di residenza di 5 anni in Lombardia per fare domanda. (segue) (Rem)